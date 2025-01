Rainbacher Ski-Nachwuchs im TV: "Eine richtig coole Sache"

Der Schnee wird weniger, die Kosten mehr, die Lust am Skifahren sinkt: Unter dem Titel "Das Ende einer Skination" thematisierte Privatsender Puls4 gestern Abend in seiner Dokumentation die sinkende Lust am österreichischen Nationalsport. "Wer will und kann heutzutage noch Ski fahren?" ist die Frage, die sich Journalistin Claudia Sandler stellt.

Unter all den Problemen und Herausforderungen war in der Doku auch ein Positivbeispiel zu sehen – und zwar aus dem Innviertel. Der Skiclub Rainbach veranstaltet seit mehr als 20 Jahren in Kooperation mit der örtlichen Volksschule einen dreitägigen Skikurs im Skigebiet Hochficht. Eher durch Zufall kam der Verein aus der Schärdinger Gemeinde zu dieser großen Aufmerksamkeit. "Wir wollten diese Art von Skikurs, bei dem ein Verein gemeinsam mit einer Volksschule zusammenarbeitet und zu sehr geringen Kosten einen dreitägigen Kurs für alle Kinder der Schule anbietet, etwas mehr präsentieren", erzählt Christoph Hartinger vom Rainbacher Skiclub.

Daher fragte Teammitglied Stefan Meindl einfach beim Puls4-Frühstücksfernsehen an. Das Mail landete relativ schnell bei Claudia Sandler, die gerade an der Dokumentation arbeitete. Nur wenige Wochen und einige Gespräche später machte sich das Kamerateam schließlich auf den Weg von Wien ins Innviertel.

Kein alltäglicher Skikurs

53 Kinder aus Rainbach standen auch heuer wieder auf der Piste und machten nicht nur dort, sondern auch vor den TV-Kameras eine gute Figur. Schon vor der Abfahrt ins Skigebiet wurden Interviews mit Betreuern und Kindern geführt. Auf der Piste begleitete Sandler anschließend die sieben Gruppen durch den Skikurs-Tag und hielt verschiedene Eindrücke fest, die in der Dokumentation zu sehen sind. "Für uns und speziell für die Kinder war die Aktion natürlich eine richtig coole Sache. Schließlich ist es nicht alltäglich, dass man vor der Kamera stehen darf", sagt Hartinger.

Skiclub und Volksschule machen in Rainbach gemeinsame Sache. Bild: Skiclub Rainbach

Skifahren sei einfach ein toller Sport, und gerade, weil es immer teurer werde und viele Eltern mit ihren Kindern nicht Skifahren würden, wolle man jedem Kind in der Gemeinde ermöglichen, den Sport zumindest kennenzulernen, so Hartinger. Die Kosten für den Rainbacher Skikurs sind vergleichsweise gering: 25 Euro sind pro Kurstag zu bezahlen. "Fast alle Schüler nutzten also jedes Mal diese tolle Chance, um das Skifahren zu lernen." Und um – wie in diesem Jahr – Teil einer TV-Dokumentation zu werden.

Die Dokumentation "Das Ende einer Skination" ist online abrufbar unter joyn.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer