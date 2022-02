Skepsis zu Plänen für einen Skilift

In Stadl, einem Ortsteil von Engelhartszell, will ein privater Betreiber auf etwa vier Hektar Wald und Grünland eine Skipiste mit Flutlichtanlage, einen Skilift, eine Beschneiungsanlage samt nötiger Infrastruktur sowie Gebäude für touristische Nutzung und Parkplätze errichten.

Die Gemeindepolitik lässt, wie berichtet, erste Gutachten einholen. Bei Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) stoßen die Skilift-Pläne auf wenig Gegenliebe. Nicht zuletzt die Klimaerwärmung spreche gegen das Projekt. "Wir alle können beobachten, dass der Winterniederschlag in mittleren und tiefen Lagen immer häufiger in Form von Regen fällt. Winter wie vor 30 Jahren gibt es nicht mehr. Ich bin in Kirchschlag bei Linz aufgewachsen, in meiner Kindheit gab es dort elf Skilifte. Heute gibt es noch drei. Und die brauchen modernste Beschneiungsanlagen, um überhaupt einen Skibetrieb zu ermöglichen. Der Errichtung einer neuen Skiliftanlage in Engelhartszell-Stadl auf 700 Metern Seehöhe stehe ich daher ablehnend gegenüber", so Umweltlandesrat Kaineder, der sich in den nächsten Tagen vor Ort ein Bild machen will. Gegen das Skilift-Projekt hat sich auch, wie berichtet, der Naturschutzbund OÖ ausgesprochen.