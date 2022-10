SK Altheim trennt sich von Coach Peter Erlach

Schon in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit schwebte das Abstiegsgespenst über das Altheimer Sportplatzgelände. Daraufhin verpflichtete der Bezirksligist im Winter Peter Erlach als neuen Trainer, der bereits reichlich Erfahrung und mehrere Stationen im Fußball-Unterhaus vorweisen kann. Unter Erlach zeigte der Pfeil in eine erfolgreiche Richtung: Im Frühjahr holten die „Roten Teufel“ 20 Punkte und reihten sich schlussendlich auf Platz acht der Tabelle ein. In der laufenden Saison gewannen die Altheimer aber nur mehr zwei von zehn Spielen und liegen derzeit mit nur zehn Punkten am vorletzten Platz der Bezirksliga West. „Wir hatten im Sommer mehrere Abgänge, die wir nicht kompensieren konnten. Hinzu kommt neben einigen verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfällen, auch das fehlende Spielglück. Wir haben in der Hinrunde viele gute Spiele gespielt, in denen wir die Punkte leichtfertig verschenkt haben “, erklärt der Sportliche Leiter Josef Wageneder im OÖN-Gespräch.

Co-Trainer übernimmt

Seit sechs Spielen wartet man in Altheim nun bereits auf einen vollen Erfolg. Eine Zwischenbilanz, die klar hinter den Erwartungen des Innviertler Traditionsvereins liegen, weshalb man sich nun einvernehmlich von Peter Erlach trennte: „Die aktuelle Situation war für beide Seiten nicht mehr zufriedenstellend. Wir haben ein sehr gutes und harmonisches Gespräch mit Peter Erlach geführt und sind zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden“, sagt Wageneder. Die Zusammenarbeit sei grundsätzlich sehr positiv verlaufen und eine sportliche Weiterentwicklung klar zu erkennen gewesen. „Aber es war beidseitig nicht mehr das notwendige Feuer drinnen, das es für den Umkehrschwung braucht.“ Der soll nun in den letzten drei verbleibenden Hinrundenpartien mit dem bisherigen Co-Trainer Gerhard Obermair gelingen. Danach will der Klub laut Wageneder aber wieder eine langfristige Lösung präsentieren.

Nicht die letzte Station

„Ich hatte sowieso vor, im Winter aufzuhören“, sagt Ex-Trainer Erlach hingegen im OÖN-Telefonat. „Ich habe mit diesem Kader nicht die Möglichkeit gesehen, die Ziele des Vereins zu erreichen. Ich bin ein Trainer, der nach dem Maximalprinzip arbeitet und sehr viel investiert. Das kann nicht funktionieren, wenn ich auf Spieler treffe, die mit dem gegenteiligen Prinzip ans Werk gehen.“ Für den erfahrenen Coach war der SK Altheim aber sicher nicht die letzte Station im Fußball-Unterhaus. „Der Trainerjob ist meine Leidenschaft. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann und wo ich weitermache.“