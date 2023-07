SK Altheim trauert um ein Urgestein

Jakob und der Innviertler Traditionsverein waren über Jahrzehnte hinweg untrennbar verbunden. Mehr als 65 Jahre lang war Jakob für die "Roten Teufel" aktiv. Bereits 1956 war er Mitglied der Kampfmannschaft in der damaligen 2. Klasse C. Nachdem er seine aktive Laufbahn beendete, übernahm Jakob 1976 die Funktion des Sektionsleiters, die er 13 Jahre lang ausübte. Anschließend war er noch jahrzehntelang als Beirat im Vorstand und als Platzwart in das Vereinsleben involviert. Jahrelang führte er einen Kampf gegen eine heimtückische Krankheit. Nun hat er diesen verloren und hinterlässt somit eine große Lücke in der Familie des Traditionsvereins.

