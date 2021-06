SK Altheim mit neuem Sponsor für Vereinsnamen

"Als Familienunternehmen, das seit über 170 Jahren in Altheim fest verwurzelt ist, fühlen wir uns auch für die Region verantwortlich. Fußball ist ein toller Sport der Jung und Alt zusammenbringt. Das wollen wir unterstützen. Besonders die Jugend liegt uns am Herzen", so Erich Wiesner, Eigentümer und Geschäftsführer der Wiehag, mit 370 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Altheim.

Der SK Altheim wurde 1948 gegründet. Der Fußballverein umfasst derzeit fünf Nachwuchs-Mannschaften und zwei Erwachsenen-Mannschaften und ist mit rund 100 aktiven Sportler/innen gut durchstrukturiert. Es gibt zudem fünf interne Arbeitsgruppen.

"Mit Wiehag verbindet uns nicht nur die nachhaltige finanzielle Unterstützung, sondern auch Tradition, Verantwortung für sportliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung", betont Ernst Buchleitner Präsident des SK Wiehag Altheim.