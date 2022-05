Die Landwirtschaft sitzt auf der Ersatzbank, braucht aber dringend Spieler, um wieder an den Ball zu kommen: Hannes Royer, Vereinsobmann von "Land schafft Leben", hat in Ried gesprochen und 1800 Bauern aus dem Innviertel, Mühlviertel, sogar Tirol hörten zu. Der Schladminger Bergbauer führte keinen Eiertanz auf, sondern griff die heißen Eisen der Landwirtschaft an. Wohl wissend, dass am Ende nicht alle klatschen können.