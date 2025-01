"Sing mit": Neuartiges Konzertformat lässt in St. Roman das Publikum zum Star werden

Es ist eine Premiere in vielerlei Hinsicht. Am Donnerstag, 13. Februar (19.30 Uhr), bringt das Akustik-Trio "Roadsbuam" mit "Sing mit" ein neuartiges und besonderes Konzertformat im Gasthaus Scherrerwirt in St. Roman auf die Bühne. Wie der Name der Veranstaltung bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein Mitsingkonzert mit Livemusik. Von aktuellen Radiohits über Rock und Schlager bis hin zu bekannten Oldies: Musikalisch begleitet von den "Roadsbuam" sind die Besucher eingeladen, gemeinsam zu singen und sich selbst dabei ein unvergessliches Konzerterlebnis zu schaffen.

"In unserer Region gab es noch nichts Vergleichbares. Aber es gibt viele Chöre und auch viele Leute, die gerne einfach so singen. Wenn sie das gemeinsam tun können und dabei auch noch einen netten Abend verbringen können, ist das eine super Sache", sagt Georg Niedermeier aus Rainbach. Der Schlagzeuger bildet gemeinsam mit Florian Hutterer (Keyboard) und Rainer Spadinger (Gitarre) das "Roadsbuam-Trio".

"Jeder kann singen"

In gemütlicher und familiärer Atmosphäre werden in zwei Teilen mit Pause die Songtexte an eine Leinwand projiziert. Die "Roadsbuam" sind die musikalischen Beifahrer, die das Publikum an der Hand halten. Ungezwungen gemeinsam singen und Spaß an der Musik haben – das sei laut Niedermeier der Sinn hinter der Veranstaltung. Es sei kein Karaoke-abend im klassischen Sinn, Voraussetzungen brauche es dafür ebenfalls keine, betont Niedermeier. "Es kann, darf und soll jeder mitsingen. Falsche Töne sind völlig egal. Die Angst davor wird sich beim gemeinsamen Singen lösen, schließlich ist es ja bei Konzerten in großen Hallen und Stadien auch nichts anderes", sagt Niedermeier.

Apropos Hallen und Stadien: In Deutschland werden diese bei ähnlichen Konzertformaten wie "Sing mit" bereits mit tausenden Leuten gefüllt. "Bei diesen Veranstaltungen entsteht ein unglaublich schönes Gemeinschaftsgefühl. Da kann es schon einmal passieren, dass man eine Gänsehaut bekommt", sagt der Rainbacher Musiker.

Positive Emotionen und unvergessliche Erlebnisse sollen auch bei "Sing mit" entstehen. "Sobald es für die Leute ein lustiger Abend wird, den sie gerne wiederholen möchten, ist es schon ein Erfolg für uns", sagt Niedermeier.

Nächste Erfolgsgeschichte?

Die "Roadsbuam" haben sich während der Corona-Pandemie gegründet. Eine Zeit, in der Musiker und Künstler eine lange Zwangspause einlegen mussten. "Wenn ein Musiker aber zu lange still sein muss, wird er mit der Zeit unruhig", erklärt Niedermeier. Deswegen haben sich die drei Musiker im Sommer 2020 zusammengetan und starteten in Kooperation mit Wirtshäusern in der Region eine "Gastgartentour" für den guten Zweck. Mehr als 20.000 Euro wurden dabei in zwei Jahren gesammelt. "Das war eine Win-win-Situation für alle Beteiligten", sagt Niedermeier. Mit "Sing mit" wollen die "Roadsbuam nun ihre nächste Erfolgsgeschichte schreiben.

Karten für das Konzert gibt es auf: eventfrog.at/roadsbuam

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer