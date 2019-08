"Sind eine der touristisch aktivsten Gemeinden"

Verwundert hat Obernbergs Bürgermeister Martin Bruckbauer (Bürgerliste BOMB) auf Aussagen im Zusammenhang mit der Tourismusdebatte in Schärding reagiert. Dort hatte es in einem Statement sowie in sozialen Medien geheißen: "Schärding darf nicht Obernberg werden."

"Was meinen die damit?", fragt Bruckbauer und kontert mit einer positiven touristischen Bilanz der vergangenen Jahre. Von den kleinen Gemeinden des Bezirkes sei Obernberg eine der aktivsten – auch im Tourismus.

"Obernberg war in den 70er-Jahren der Tourismusort Nummer eins in der Region, damals war auch Bad Füssing noch nicht so stark – aber das war früher. Die 70er- und 80er-Jahre will ich gar nicht kommentieren. Seit sechs Jahren geht es wieder steil bergauf", sagt Bruckbauer. Dafür seien eine Reihe von Faktoren verantwortlich. "Erstens einmal ziehen alle in der Gemeinde an einem Strang, wenn es um den Tourismus und die Entwicklung des Ortes geht, verläuft alles einstimmig. Dazu komme: Elf Gastronomiebetriebe seien für eine 1700-Einwohner-Gemeinde beachtlich: "Das ist eine gute Dichte." Dazu komme die Adlerwarte, die täglich bis zu 100 Leute anlockt. Das Burgareal mit dem Kunsthaus und dem Seminarhaus sei außerdem eine attraktive Anlage, dort soll in naher Zukunft auch ein Lokal entstehen. "Der Gemeinderat muss dem noch zustimmen", erklärt Bruckbauer.

Der Marktplatz – das Kapital

Das Kunsthaus Obernberg sei zu einer der wichtigsten und attraktivsten Ausstellungsräumlichkeiten im Innviertel geworden. "Wir haben jährlich mehrere größere Ausstellungen hier, die weitum Beachtung finden." Auch die Platzkonzerte im Sommer ziehen jedes Wochenende viele Besucher an.

"Unser größtes Kapital sind freilich der Marktplatz, das Burgareal, die Lage am Inn und der Radtourismus", resümiert Martin Bruckbauer, der nach wie vor auf eine Vielzahl von deutschen Touristen zählen kann. "Die deutschen Gäste machen den Großteil der Besucher aus", sagt der Bürgermeister und erklärt: "Wir haben mit den Bayern ein sehr gutes Verhältnis." Das drücke sich auch in Kooperationen mit Bad Füssing aus. "Wenn man den deutschen Gast einmal im Innviertel hat, dann hat man ihn", sagt Bruckbauer. Mit dem Tourismusverband "S´Innviertel" haben wir eine gut funktionierende Organisation dahinter." Rund 20.000 Nächtigungen verzeichne Obernberg pro Jahr: "Das ist mehr als zufriedenstellend!"

Ein heikles Thema: Die Ruine

Weniger auskunftsfreudig wird der Obernberger Bürgermeister, wenn von der "Ruine" – dem Betongerippe der nie fertiggestellten Reha-Klinik – die Rede ist. "Dazu kann und will ich derzeit nichts sagen, das ist ein zu heikles Thema", sagt er. Vor 16 Jahren war mit dem Bau einer Reha-Klinik begonnen worden, 2004 war die deutsche Betreiberfirma pleite gegangen, der Bau war eingestellt worden. 2016 hatte die Obernberger Fernwärme das Areal erworben und an eine Immobilienfirma weiterverkauft – mit einer Ausstiegsklausel, falls kein geeignetes Projekt umgesetzt werde.

"Tradition, Kunst, Adlerwarte", seien wichtige Eckpfeiler. Obernberg gestalte touristisch ein eigenes Profil. Man wolle sich nicht mit Schärding vergleichen, sagt Martin Bruckbauer, der die politische Situation in seiner Gemeinde als "sehr harmonisch" und sich selbst als "Ortsvertreter" bezeichnet.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at