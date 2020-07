Das zweite Juli-Wochenende 2020 wird in die Geschichtsbücher der Nürburgring Langstrecken-Serie eingehen. Nie zuvor wurden in der NLS-Meisterschaft an einem Wochenende gleich zwei Wertungsläufe über je vier Stunden ausgetragen. Mit in die Annalen eingehen wird der Kirchberger Simon Reicher. Nur zwei Wochen nach seinem GT-3-Nordschleifen-Debüt stürzte er sich in das nächste Abenteuer.