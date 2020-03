Simbacher Klinik ist geschlossen

Klinikvorstand Gerhard Schlegl begründet den Schritt damit, dass es in der Fachklinik hotelähnliche Unterbringungen gibt und Patienten und Klinikpersonal sehr viel Kontakt zueinander hätten. Dabei kommt es besonders in Gruppentherapien bei den Patienten immer wieder zu aufeinandertreffen, was die Ansteckungsgefahr und das Infektionsrisiko erhöht.

In der Simbacher Fachklinik waren rund 150 Patienten untergebracht, die von 50 Klinikmitarbeitern betreut wurden. Das Fachpersonal wurde auf andere Krankenhäuser aufgeteilt.

Artikel von Walter Geiring