Silent Cinema auf dem Hauptplatz

Platz nehmen kann man gemütlich in einem Liegestuhl, so das Stadtmarketing. Dank Vorab-Kauf der Tickets und ausreichend Abstandmöglichkeit könne in Corona-Zeiten wieder eine Veranstaltung mitten in Ried stattfinden.

Abstimmen zur Filmwahl

Welcher Film gespielt wird, entscheiden die Zuschauer vorab. Bis zehn Tage vor der Veranstaltung kann man für den jeweiligen Film-Favoriten abstimmen und dabei auch Tickets gewinnen – auf www.silentcinema.at, wo sich zudem die Vorverkaufstickets sichern lassen. Sofern dann noch verfügbar, gibt es am 23. Juni auch Tickets an der Abendkasse zu je acht Euro, Einlass ist ab 19.45 Uhr.