Silber für zwei Schachteams aus dem Innviertel

BEZIRK BRAUNAU. Die Mannschaftsmeisterschaft der Salzburger Schachspieler – an der zahlreiche Braunauer Vereine teilnehmen – ist beendet.

Dank starker Leistungen holten Mattighofen und Ach/Burghausen jeweils die Silbermedaille. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Den einzigen Meistertitel aus Innviertler Sicht erkämpften sich dabei die Talente des WSV Ranshofen in der U16-Liga. Über jeweils Silber konnten sich die Teams aus Ach/Burghausen und Mattighofen in den Landesligen A und B freuen.

Ach/Burghausen verlor in der Landesliga A zuletzt das Innviertler Derby gegen den WSV Ranshofen mit 2,5:3,5. Gegen den neuen Meister Schwarzach kassierte das Team rund um Reiner Huch und Mathias Pflug ebenfalls eine Niederlage. Dennoch belegte Ach/Burghausen mit vier Punkten Rückstand auf Schwarzach in der Endabrechnung den zweiten Platz. Ranshofen II beendete die Meisterschaft auf Rang fünf, Mattighofen 1961 wurde Siebter.

Nur ein Punkt fehlte

In der Landesliga B schrammte Mattighofen II lediglich um einen Punkt am Meistertitel vorbei. Alois Waldner, Heinz Hopfgartner, Rene Grausgruber, Roland Werdecker und Co. setzten sich gegen den neuen Meister Golling zwar mit 4:2 durch, verloren aber zwei andere Partien. Unter anderem gegen den Tabellendritten Mozart/Oberndorf. Deshalb reichte es am Ende nicht für das oberste Treppchen. Ranshofen III belegte den sechsten Tabellenplatz.

Weitere Platzierungen

Endstände weiterer Klassen: 1. Klasse Nord: 2. Oberndorf II, 4. Ranshofen IV, 5. Seekirchen, 6. Hochburg Ach/Burghausen, 8. Mattighofen III. 2. Klasse Nord: 1. Trimmelkam, 2. Oberndorfer/Laufen III, 3. Seekirchen III, 6. Ranshofen V, 7. Ranshofen VI. U16-Liga: 1. Ranshofen Jugend, 4. Ranshofen Jugend II. (lola)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema