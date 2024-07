Sigharting wird am Wochenende zum Hotspot der Schärdinger Blasmusik

"Scho wieder" lautet das Motto, mit dem der Musikverein Sigharting am kommenden Wochenende zum Schärdinger Bezirksmusikfest lädt. Nach 1992 und 2011 findet die Traditionsveranstaltung erneut in der kleinen Gemeinde statt. Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, erwartet die Besucher neben dem beliebten und bekannten "Blasmusik-Flair" ein unterhaltsames Programm, das auch musikalisch einiges vorzuweisen hat.

Vom Woodstock nach Sigharting

Eröffnet wird das dreitägige Fest am Freitagabend ab 19 Uhr mit einem Firmen- und Vereinsabend, inklusive Bieranstich. Die Partyband "VöcklaBlech" umrahmt den ersten Festabend mit den größten Stimmungshits im Blasmusikstyle musikalisch.

Am Samstag kommt der musikalische Nachwuchs nach Sigharting und beweist bei der Jugendmarschwertung ab 13 Uhr sein Talent. Ein eindrucksvolles und einzigartiges Bild werden die rund 40 Gastkapellen bei ihren jeweiligen Einmärschen zum Festakt am Samstagabend schaffen.

Im Nachgang werden die "Mostpressers" dem Festzelt-Publikum musikalisch ordentlich einheizen. Mit ihrer Mischung aus traditioneller Blasmusik und "Party-Brass" begeisterte die junge Truppe zuletzt auch am Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis die Besucher. Den großen Höhepunkt des Festwochenendes bildet die Marschwertung, die am Sonntag um 8 Uhr beginnt. 28 Kapellen aus dem Bezirk zeigen dabei traditionell unterhaltsame und musikalisch hochwertige Leistungen – eindrucksvolle Showelemente inklusive. Nach dem Festakt um 13 Uhr – der mit dem in Schärding üblichen "Instrumentengruß" feierlich beendet wird – lässt die "WPoS-Combo" das diesjährige Bezirksmusikfest gebührend ausklingen.

Den Zeitplan für die Marschwertung finden Sie online auf der Website des Musikverein Sigharting.

