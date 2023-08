Sigharting: 57-Jähriger prallt mit Moped gegen Hausmauer

Gegen 17.30 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Schärding am Donnerstag mit seinem Moped auf der B129, Eferdinger Straße Richtung Taufkirchen an der Pram unterwegs, als es in Sigharting in einer starken Linkskurve zu dem Unfall kam: Aus unbekannter Ursache kam der Mopedlenker von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hausmauer. Er stürzte und wurde schwer verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in das Klinikum Passau geflogen.

