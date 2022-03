28.000 Menschen sahen 2014 in Wien das Football EM-Finale. Einer von ihnen war Florian Jobst. Heute, acht Jahre später, ist er selbst Teil des Österreichischen Nationalteams. Der 23-Jährige aus Kirchheim hat in den vergangenen Jahren reihenweise Erfolge eingefahren, die nicht unbemerkt geblieben sind. Doch Lockrufe anderer Vereine blieben ungehört. Bis jetzt. Mit den Vienna Vikings tut sich für den jungen Innviertler eine Chance auf, die er ergreifen will und "muss".