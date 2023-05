Sieg für die WKG und erneut Gold für Anglberger

Die Gastgeber setzten sich souverän mit 6:0 (1634,92:1377,33 Punkte) durch. Sarah Fischer, die 22-jährige Bronzemedaillengewinnerin im Stoßen bei der EM 2023 in Jerewan, war mit 350,95 Punkten die beste Innviertlerin. Ebenfalls stark: Phillip Boresch, der mit 160 Kilogramm im Stoßen eine neue Bestmarke erzielen konnte. Matthias Perik überzeugte mit 285 Kilogramm im Zweikampf und 321,37 Punkten. Bei Patrick Dürnberger dagegen lief es überhaupt nicht: Mit 290 Kilogramm im Zweikampf blieb er deutlich unter seinen Möglichkeiten. In der Regionalliga musste sich die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen der WKG Innsbruck/Dornbirn 0:2 geschlagen geben. Die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen II trifft am Samstag, 20. Mai, um 18 Uhr auswärts auf die WKG Öblarn/AV Graz.

Der Union-Lochen-Athlet Johann Anglberger sicherte sich bei der Masters Europameisterschaft in Waterford (Irland) in der Altersklasse 8 der Gewichtsklasse bis 67 kg mit 130 Kilogramm im Zweikampf überlegen die Goldmedaille.

