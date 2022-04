Sieg der Jugendbrassband OÖ in Belgien

Unter der Leitung von Karl Geroldinger war die Jugendbrassband Oberösterreich beim internationalen Wettbewerb "Flemish Open" in der belgischen Stadt Mechelen angetreten. Mit Erfolg - das Ensemble konnte mit einer virtuosen und musikalisch anspruchsvollen Darbietung die Jury überzeugen und den Siegerpokal nach Oberösterreich holen. Als Baritonsolist im Einsatz war Felix Geroldinger aus Enzenkirchen. Die Band ist demnächst auch wieder in Oberösterreich bzw. in der Region zu hören, und zwar am 21. April in Gunskirchen, am 9. Juni in Haag am Hausruck und am 25. Juni in Grafenau bei Passau.