Siebenkämpferin Verena Preiner auf der Überholspur

RIED. Unter den Siebenkämpferinnen ist sie die schnellste 800-Meter-Läuferin der Welt. Die Rede ist von Verena Preiner, eines der großen Aushängeschilder des diesjährigen Messe Ried Meetings – Medienpartner sind die OÖNachrichten. Nur zwei Tage nach ihrer Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei wird die 24-Jährige am Freitag, 13. September (Zeitplan in der Infobox am Textende), im Innviertel über 100 Meter Hürden und im Weitsprung an den Start gehen. "Vor zehn Jahren war ich schon in Ried dabei. Damals habe ich über 100 und 1000 Meter gewonnen. Ich weiß noch, dass meine Eltern extra unseren Urlaub verschoben haben, damit ich bei diesem Bewerb starten kann", sagt die Athletin aus Ebensee.

Diskus als krönender Abschluss

Neben ihr werden noch zahlreiche weitere Spitzenathleten in Ried auflaufen. Darunter auch der Taufkirchner Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger. Die aktuelle Nummer vier der Weltrangliste wird der krönende Abschluss des Meetings sein. "Wir haben uns mit dem diesjährigen Termin vor allem nach Lukas und Verena gerichtet. So kurz vor der Weltmeisterschaft haben sie bei uns noch einmal die Möglichkeit, ihre Form zu testen. Es ist hoffentlich die perfekte Generalprobe", sagt Wolfgang Moshammer, Obmann vom Veranstalterverein LAG Genböck Haus Ried.

Begeistert von den Rahmenbedingungen in Ried ist auch Landestrainer Wolfgang Adler: "Diese Veranstaltung ist beispielgebend. Wir brauchen Meetings wie dieses für unsere jungen Athleten. Hier können sie sich beweisen und sich viel von den internationalen Stars abschauen."

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at