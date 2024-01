Sieben Schüler für 40 Straftaten verantwortlich

Sachbeschädigungsserie in Burghausen geklärt

Sie zerkratzten absichtlich Autos und andere Fahrzeuge, rissen Außenspiegel ab, setzten unter anderem eine Bücherzelle in Brand, aktivierten Feuer- und Überfallalarme, sprengten Hunde-Kotbeutelspender - die Liste an Straftaten, die einer siebenköpfigen Schülerbande vorgeworfen wird, ist lang. 40 Straftaten sollen sie gemeinsam in den letzten Wochen des Jahres 2023 begangen haben.

Diese Sachbeschädigungsserie in der bayerischen Grenzstadt hielt die Bevölkerung und die Beamten in Atem.

Jetzt vermeldete die Polizei einen Ermittlungserfolg: Die Täter müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft Traunstein rechtfertigen. Sie werden sich zudem mit den Schadensersatzforderungen der Geschädigten auseinandersetzen müssen, berichtet die Polizei. Geprüft werden auch jugendrechtliche Maßnahmen gegen die minderjährigen Schüler.

Auf die Schliche kamen die Beamten den Schülern, weil sie wegen einer anderen Ermittlung Hinweise auf die Täter gefunden hatten: Ermittelt wurde gegen einen 14-Jährigen wegen illegaler Pyrotechnik. Wie viel Schaden die Gruppe angerichtet hat, lässt sich noch nicht genau beziffern. Die Polizei Burghausen geht von einem „deutlichen fünfstelligen Betrag“ aus.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

