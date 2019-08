Drogen im Wert von einer halben Million Euro verkauft - Sieben Festnahmen

Der Verkauf von rund 60 Kilo Marihuana im Wert von einer halben Million Euro wurde damit geklärt. Sieben Personen wurden festgenommen, 14 Kilo Suchtgift sowie einige tausend Euro sichergestellt. Acht weitere Subhändler sowie 38 Abnehmer wurden ausgeforscht und angezeigt.

Junges Pärchen als Ausgangspunkt

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein junges Pärchen, das die lokale Szene in Mattighofen mit Marihuana und Amphetamin versorgte. Von den beiden führte die Spur zu deren Lieferanten, der nebenbei auch immer wieder exzessive Drogenpartys veranstaltete.

Im Lauf der Erhebungen wurde den Kriminalisten klar, dass sich in Friedburg-Lengau ein Umschlagplatz für Marihuana etabliert hatte und sie verstärkten dort die Kontrollen. Dabei stießen sie auf einen 21-jährigen und dessen 25-jährige Schwester, die binnen eines Jahres rund 13 Kilo Marihuana an Subhändler und Abnehmer im Innviertel und Salzburg verkauft hatten - unter einen 28-Jährigen, der zugab im Raum Lochen am See mehrere Kilo Marihuana verkauft zu haben.

Anfang August wurde schließlich noch ein weiterer 25-jähriger Hintermann im Bezirk Salzburg-Umgebung festgenommen, bei dem zehn Kilo Marihuana, die für den Verkauf im Innviertel bestimmt waren, sowie mehrere tausend Euro an Drogengeldern sichergestellt wurden. Die Beschuldigten sind großteils geständig.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.