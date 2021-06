Mit gerade mal 24 und zwei Mal 32 Jahren sind sie die jüngsten Kandidaten, die im Herbst um den Bürgermeistersessel buhlen: Andreas Schmögl (Schalchen), Gerhard Luger (St. Georgen) und Daniel Lang (Mattighofen), alle drei gehören der Volkspartei an. Schmögl will es in Schalchen ein zweites Mal wissen. Im Herbst 2019 hat er bei der vorgezogenen Bürgermeisterwahl 27,6 Prozent der Stimmen geholt. "Im Nachhinein bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe mir aus dieser Zeit viel mitnehmen