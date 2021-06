Sie stellen sich das erste Mal der Wahl

Acht Bürgermeister haben bereits vor der Wahl ihr Amt in neue Hände übergeben (siehe unten). Georg Gattringer (VP) ist seit mehr als einem Jahr Bürgermeister in Aspach und somit derjenige der acht, der schon am längsten im Amt ist. Josef Seidl (VP) hat im März in Auerbach übernommen und ist am kürzesten der neue Chef im Ort.