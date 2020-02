"Die Stecker, die ich zusammenbaue werden in die ganze Welt geliefert. Die hier sind für Italien", sagt Silvia und prüft mit einem Elektrotester die Funktion des Elektrosteckers. Seit 2008 arbeitet sie bei ProWork in Ried. "Ich bin sehr zufrieden hier", sagt sie. Bei ProWork in Ried finden aktuell 26 Menschen mit Beeinträchtigung oder Lernschwächen – elf Frauen und 15 Männer – Arbeit.