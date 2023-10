Sie ist Köchin der Köche 2023: Hohe Auszeichnung für Viktoria Stranzinger

Nahm freudestrahlend die Auszeichnung entgegen: Viktoria Stranzinger von "Cook up Kitchen" in Aurolzmünster

Die größte nationale Ehrung, die der Verband der Köche in Österreich vergibt, wurde dieser Tage Viktoria Stranzinger zuteil. Die gebürtige Riederin (Ried in der Riedmark) ist Chefin von "Cook up Kitchen" in Aurolzmünster. Sie ist somit die Köchin der Köche Österreichs, mit diesem Titel erst die zweite Frau, die diese Ehrung entgegennehmen darf – und das in der 30. Auflage.

Von Auszeichnung überrascht

Die 39-jährige Küchenmeisterin wurde für eine Reihe von Erfolgen ausgezeichnet. So wurden damit ihre hervorragenden Leistungen in der Küche, aber auch ihre besonderen Verdienste der Nachwuchsförderung und um den Berufsstand der Köche und Köchinnen gewürdigt. Insgesamt wurde damit auch eine Würdigung ihrer Verdienste um die Kochkunst Österreichs vorgenommen.

Mit der Auszeichnung gerechnet hat Viktoria Stranzinger überhaupt nicht, wie sie selbst sagt: "Ich bin unheimlich stolz, eine der höchsten Auszeichnungen zu haben, die man sich nur wünschen kann."

Die Liebe zum Kochen hat Viktoria Stranzinger schon vor ihrer Lehrzeit entdeckt. Durch die Lehre war es ihr möglich, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Faire Arbeitsbedingungen für Köchinnen und Köche waren ihr schon immer ein großes Anliegen. Durch eine gute Organisation und strukturierte Abläufe in der Küche sei es möglich, Hand in Hand und vor allem auf gleicher Augenhöhe zu arbeiten, erklärt die "Köchin der Köche 2023".

Auch beim Grillen gibt die Innviertlerin ihr Wissen in Kursen weiter. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nach dem Gewinn der Puls 4-Kochshow "Kochgiganten" hat sie die Kochschule "Cook up Kitchen" in Aurolzmünster gegründet und bringt dort Schulklassen, Kindern, Lehrlingen und Erwachsenen das Kochen und die moderne Küche näher.

Die Kochschule ist mittlerweile rasch zu einem Cateringunternehmen angewachsen. Als Draufgabe eröffnet sie im Mai 2024 ihre eigene "Cook up Kitchen"-Eventlocation in Utzenaich. Neben ihrer Leidenschaft fürs Kochen engagiert sie sich auch für Charity-Projekte.

