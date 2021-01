Aufgrund mehrerer coronabedingter Absagen und Verschiebungen startete die für den SCU Hohenzell fahrende Utzenaicher Skicrosserin Christina Födermayr am vergangenen Wochenende auf der Reiteralm erst so richtig in die Saison. Und dieser Auftakt mit zwei Europacuprennen hatte es in sich. Der Crosspark-Parcours in der Reiteralm war perfekt präpariert, aber aufgrund der niedrigen Temperaturen von bis zu minus 15 Grad extrem schnell.