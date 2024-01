Enzenkirchner Tierfreundin gibt hilflosen Katzen ein Zuhause

In Enzenkirchen finden pflegebedürftige Katzen eine liebevolle Einrichtung vor.

"Komm her, Hansi." Sara Rothauer nimmt das kleine Babykätzchen liebevoll in den Arm. Spitzbübisch, wie der Hansi laut Rothauer nun mal ist, wollte der kleine Kater aus seinem Zimmer flüchten, wo er gemeinsam mit seinen Geschwistern groß gezogen wird. Hier, im Katzenhaus in Enzenkirchen, ist Hansi aber kein Einzelfall.