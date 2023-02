Sie bringen Menschen sicher ans Ziel

MATTIGHOFEN. Bereits vor 46 Jahren hatte Werner Sattlecker eine Geschäftsidee: Er gründete – damals noch in Salzburg – ein Taxiunternehmen. Doch nach einigen erfolgreichen Jahren zog es ihn und seine Frau Ursula zurück in die Heimat – nach Mattighofen. Nicht nur wegen seinem Elternhaus und der Sympathie für Mattighofen, sondern auch, weil er großes Potential in der damals noch kleinen Gemeinde sah. So begann für ihn 1983 die Herausforderung, die für Mattighofen noch eher unbekannte Idee eines Taxi-Unternehmens in die Tat umzusetzen.

Die Vorbereitungen

Es wurden Konzessionen beantragt, Autos gekauft und Werbung gemacht. Als alles unter Dach und Fach war, konnte es endlich losgehen. Tag und Nacht, über Jahre hinweg, bauten die Eheleute Sattlecker ihr Unternehmen Schritt für Schritt auf und machten es im Laufe der Zeit zu dem, was es heute ist: ein eingesessenes und erfolgreiches Taxi-Unternehmen. Angeboten wurden und werden nach wie vor Personenbeförderung, Krankentransporte, Botendienste, Flughafentransfers und Einkaufsfahrten. Ein Konzept, das bis heute funktioniert. So gut, dass die Firma immer größer wurde. Darum stellten die Eheleute Sattlecker zusätzliche Fahrer ein und kauften neue Autos und Busse.

Doch trotz des florierenden Unternehmens rückte ein Thema für Ursula und Werner Sattlecker immer mehr in den Vordergrund: die Pension. Und damit die Frage, wer die Firma künftig weiterführen soll.

Geschwister am Steuer

Es dauerte allerdings nicht lange bis feststand, dass ihre beiden Kinder Veronika und Florian das Unternehmen übernehmen werden. Während das Angebot gleich blieb, gab es in puncto Struktur eine Veränderung. Die Geschwister haben sich dazu entschieden, die Firma zu trennen. Seither ist Florian Geschäftsführer von Taxi Flo und Veronika Geschäftsführerin von Taxi Sattlecker. Damit ist die Fortführung des Unternehmens gesichert und auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Mattighofen und Umgebung können sich freuen, dass es weiterhin ein bodenständiges Taxi-Unternehmen geben wird, das Kundinnen und Kunden sicher ans Ziel bringt. Und das seit mittlerweile 40 Jahren.

