Sichtung für Europameisterschaften

Bei den Bundesländermannschaftsmeisterschaften am Reuhof in Niederösterreich ging es bei den Voltigierern heiß her – nicht nur was die Temperaturen betraf, sondern auch die Stimmung und die oft eng beieinanderliegenden Wertnoten. Trafen sich hier doch die besten Voltigierer Österreichs zum Ländervergleich. Dass zudem die Sichtung für die Europameisterschaften ausgetragen wurde, heizte die Stimmung zusätzlich an.

Für Oberösterreich waren einige Vertreter des UVRV Braunau nominiert: Im Einzel A erkämpfte sich Denise Guschel den beachtlichen neunten Platz, Sophia Kettler im Einzel L den achten. Sarah Irber gelang im Einzel M sogar der Sprung aufs Podest. Sie holte mit einer gut geturnten Kür den dritten Platz in ihrer Abteilung. Leonie Haberl wurde hier Siebte, Leonie Mühlthaler landete auf Rang 19.

Den Erfolg verdanken die Mädchen vor allem ihrem Pferd Daron, der sich an der Hand von Elke Forthuber bestens präsentierte. Davon profitierten auch drei Mädchen aus Gschwandt, die auf Daron mit starteten. Alle drei freuten sich riesig, weil sie dabei ebenso wie Sarah, Leonie und Sophia die Aufstiegsnoten in die nächste Klasse geschafft haben. Im Einzel S Junior waren Jakob Baischer, Karolina Junkers und Lea Priewasser am Start. Jakob holte Platz neun, Karolina wurde Zwölfte und Lea erreichte Rang 17. Für Jakob ging sich auch noch eine Aufstiegsnote aus. Die drei profitierten auch von den Bestnoten ihres Pferdes Sognato, longiert von Dagmar Miksche.

Karolina und Lea zeigten auf Sognato auch eine Pas-de-deux-Kür, mit der sie den siebten Rang erturnten. Zur Krönung war auch noch die M-Gruppe auf Daron erfolgreich am Start. Leonie Haberl, Leonie Mühlthaler, Sarah Irber, Sophia Kettler, Julia Demmelbauer und Katharina Aigner boten ein harmonisches Gesamtbild mit einer schön geturnten Pflicht und der zweitbesten Kür im Bewerb. Aufgrund der hohen Leistungsdichte im Bewerb ging sich trotzdem "nur" Platz fünf aus.

Trainerin Elke Forthuber: "Wirklich alle Voltigierer bei einem Gruppentraining zusammenzubekommen, wird immer schwieriger und so können wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein." Gemeinsam mit Leistungen der Vereine Gschwandt und Hinzenbach konnte der vierte Platz für Oberösterreich erreicht werden.