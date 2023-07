Sicherheitstage: Premiere im Krankenhaus Braunau

Mit dieser Veranstaltung wurden die Mitarbeiter für Gesundheits- und Unfallrisiken sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause sensibilisiert.

"Die Sicherheit unserer Mitarbeiter nimmt bei uns einen sehr hohen Stellenwert ein. Es ist sehr wichtig, dass alle die möglichen Gefahrenquellen im Krankenhaus und auch im privaten Umfeld kennen. Es gibt nur wenige Krankenhäuser in Österreich, die ihren Mitarbeitern dieses Sicherheitsangebot bieten", betont Braunaus Krankenhaus-Geschäftsführer Erwin Windischbauer und fügt hinzu: ""Ich gratuliere dem Organisationsteam um Stephanie Öhlinger und Richard Obermayr zur gelungenen Veranstaltung."

Mehr als 500 Personen haben sich an den beiden Tagen an den verschiedenen Stationen informiert. "Deshalb denken wir natürlich auch an eine Wiederholung der Sicherheitstage in den kommenden Jahren", sagt Windischbauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper