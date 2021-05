Sicherheitspreis für HTL-Schüler

Ein Sonderpreis ging an die HTL Braunau: Besonders in den "dunklen" Monaten ist die Sichtbarkeit auf dem Weg in die Schule ein zentrales Verkehrssicherheitsthema, als Alternative zu herkömmlichen Reflektoren entwickelten Schüler der HTL Braunau blinkende Warnleuchten für Schultaschen.

Bei Dunkelheit und Nebel bringe dies zusätzlichen Sichtbarkeitsschutz. Im Rahmen des Projektes fertigte die HTL Braunau, wie berichtet, für die Erstklassler der Volksschule Hochburg-Ach die Warnleuchten für Schultaschen an. Vom Gehäuse, das mittels 3D-Druckverfahren hergestellt wird, bis hin zur Leuchttechnologie, die von den Schülern verarbeitet wird, stecke jede Menge Know-how der HTL im Endprodukt.

Das Gerät kann mit selbstklebendem Klettband an der Schultasche befestigt werden. "Wir haben diese Warndreiecke im Unterricht entwickelt und freuen uns, dass wir mit diesem Projekt einen positiven Beitrag leisten können, den Schulweg für unsere jungen Schüler sicher zu machen", so Projektleiter Alois Hofstätter.