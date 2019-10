Sicherheit von Fahrradfahrern auf den Hauptrouten soll steigen

Der Verschönerungsverein "Unser Schärding" sammelte, wie in der Vorwoche bereits berichtet, Ideen, damit die Stadt Schärding attraktiver für Fahrradfahrer wird. Diese reichten von der Entschärfung potentieller Gefahrenstellen bis hin zur Errichtung eines modernen Fahrradständers nahe des Christopherusbrunnens im Zentrum der Barockstadt. Doch nicht nur die Mitglieder von "Unser Schärding" machen sich diesbezüglich Gedanken, sondern auch die Stadtgemeinde Schärding unternehme viel, um die Stadt fahrradfreundlicher zu machen, sagt Amtsleiterin Rosemarie Kaufmann auf OÖN-Anfrage.

"Die Stadtgemeinde Schärding konnte in diesem Jahr sehr viel hinsichtlich Radinfrastruktur in die Wege leiten beziehungsweise durch die 2018 mit den Umlandgemeinden Brunnenthal, St. Florian und Suben getätigte Stadtregionale Strategie umsetzen und ableiten. Detaillierte Überlegungen wurden in erster Linie in der Definierung der Hauptrad- samt Neben- und Sammelrouten getroffen", sagt Kaufmann. Aus diesen Erkenntnissen hätten die Verantwortlichen nun geeignete Wegführungen eruiert und entlang dieser auch notwendige Lückenschlüsse erfasst. "Das Ergebnis ist ein Basisradroutennetz, welches alle Gemeinden miteinander verbinden könnte und die Hauptquell- und Zielbeziehungen entsprechend den vorher definierten Alltagszielen berücksichtigt", sagt die Amtsleiterin.

Bei der Wahl der Hauptrouten seien die Ergebnisse der Radbefahrung sowie der Input von radaffinen Einwohnern mit ihren Ortskenntnissen und Erfahrungen in der Region berücksichtigt worden. "Eine wichtige Begleitmaßnahme wird sein, dass ausreichende und hochqualitative Abstellanlagen für ein bequemes und sicheres Parken der Fahrräder die Attraktivität der Radinfrastruktur in der Stadt Schärding steigert. Zusätzlich haben wir gemeinsam mit der Gemeinde St. Florian eine weitere Planung von speziellen Maßnahmen beauftragt. Hier werden wir Ende des Jahres 2019 die Ergebnisse erwarten, welche auch von Verkehrszählungen an neuralgischen Punkten untermauert werden."

Im Budget der Stadtgemeinde Schärding für das Jahr 2020 würden laut der Amtsleiterin neue Abstellanlagen, die gegen Vandalismus und Diebstahl ankämpfen sollen, beantragt werden.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at