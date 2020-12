Sicherer und keine Wartezeit mehr durch neuen Bahnhof

Es war eines der größten Bauprojekte der ÖBB in den vergangenen Jahren im Innviertel, dieses ist nun abgeschlossen: die Neugestaltung und Modernisierung des Bahnhofes Wernstein. Rund 45 Millionen Euro haben ÖBB, Land und Gemeinde investiert.

Drei Eisenbahnkreuzungen konnten dadurch aufgelassen werden und wurden durch Unterführungen ersetzt, was sich positiv auf den Verkehrsfluss auswirken wird. Dazu wurde der gesamte Bahnhofsbereich barrierefrei gestaltet, und ein neuer Personendurchgang erhöht gleichzeitig die Sicherheit der Bahngäste. Eine neue Park & Ride-Anlage ermöglicht einen einfachen Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, und neue Lärmschutzwände dämmen den Verkehrslärm.

Die Bahnverbindung zwischen Wels und Passau zählt zu den Hauptverkehrsstrecken Österreichs – sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr. Das sei ein Grund dafür, dass die ÖBB diese Verbindung zur Hochleistungsstrecke ausgebaut haben, sagt Franz Bauer, der Vorstandsdirektor der ÖBB-Infrastruktur AG. "Der Umbau des Bahnhofs Wernstein war der letzte ‚Puzzleteil‘, um den Streckenausbau abzuschließen", sagt Bauer.

Ein verändertes Ortsbild

Für die Gemeinde Wernstein zog der Bahnhofsumbau auch eine Veränderung des Ortsbildes nach sich, wie Bürgermeister Alois Stadler sagt: "Für uns war der Bahnhofsumbau die größte Veränderung des Ortsbildes seit dem Kraftwerksbau in den 1960er Jahren. Damit haben sich neue Möglichkeiten für eine Neugestaltung des Orts oder die Adaptierung des Straßennetzes ergeben, aber auch bezüglich Lärmschutz und der Renaturierung mehrerer Bäche." Der Bahnhof sei eine wichtige Anbindung an das europäische Bahnnetz, nicht nur für die Bewohner von Wernstein, sondern auch jener der deutschen Nachbargemeinde Neuburg – und natürlich für die täglichen Pendler, betont der Wernsteiner Bürgermeister.

Auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit weist Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) hin, sagt aber auch, dass durch den neuen Bahnhof auch die Attraktivität des Bahnfahrens erhöht werde. "Hier hat das Land einen großen finanziellen Beitrag geleistet, um effektiv zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Wernstein beizutragen. Wartezeiten an Schranken sind Geschichte", so Günther Steinkellner.

Der neue Bahnhof verfügt über eine moderne, behindertengerechte Infrastruktur und zeitgemäße technische Ausstattung. Auch weitreichende Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahnlinie wurden vorgenommen. Der alte Bahnhof wurde aufgelassen, das Gebäude wird von der Gemeinde weiter genutzt.

