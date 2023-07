Sicher surfen: Stadt Braunau fördert Aufklärung für Schüler

Mit Smartphone samt Internetzugang sind immer mehr Kinder ausgestattet, für viele Jugendliche ist es aus dem Alltag kaum wegzudenken. Doch es lauern auch Gefahren, wenn Kinder und Jugendliche ohne ausreichend Kompetenzen Internetinhalte konsumieren.

Der Braunauer Grünen-Gemeinderätin Elma Pandzic ist daher Aufklärung und Bildung in diesem Bereich sehr wichtig. Die Grünen brachten einen Antrag zur finanziellen Unterstützung von WebChecker-Workshops an Braunauer Volksschulen ein. Diese Workshops sind für die Bildungseinrichtungen nicht neu, sie werden vom Land Oberösterreich in zwei Modulen angeboten. Kinder lernen die wichtigsten Verhaltensregeln im Internet.

Die Grünen stellten den Antrag, 50 Prozent der Kosten von 7 Euro pro Schüler für alle Volksschulen in der Stadt zu übernehmen. SP-Gemeinderat Rudi Eiblmaier stellte einen Gegenantrag: Die Kosten sollen zu 100 Prozent übernommen werden. Der Gemeinderat stimmte dem Gegenantrag einstimmig zu.

Beschlossen wurde auch die Kostenübernahme der lärmtechnischen Untersuchung für die B148, die B156 sowie die L502 Simbacher Straße. Wie mehrmals berichtet, stieg der Verkehr gerade auf der B148 in den vergangenen Jahren sprunghaft an. "Es ist zu einer schwer ertragbaren Situation für die Anrainer geworden", betonte FP-Verkehrsausschussobmann Hans Pill. Wenn das Gutachten erstellt ist, können weitere, sinnvolle Schritte gemacht werden, die die Bevölkerung entlasten sollen.

Apropos Verkehr: Das Mobilitätskonzept für die Stadt wurde, wie berichtet, einstimmig beschlossen. Daran wurde fraktionsübergreifend gearbeitet. Das Konzept habe man zwar beschlossen, konkrete Maßnahmen allerdings noch nicht. Diskussionsbedarf werde es sicherlich geben, ließen die Gemeinderäte vorab wissen – unter anderem soll der Verkehr in der Innenstadt reduziert und eine 30er-Zone im gesamten Stadtgebiet beschlossen werden.

