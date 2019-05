Sich mit einem Olympiastarter messen

Eine gute Handvoll Funktionäre der Union-Sektion Rad ist seit Wochen am Rotieren. Und das nicht nur, weil das Team um Wolfgang Sattlecker dafür sorgt, dass beim X-Bike-Rennen am Samstag, 1. Juni möglichst viele Sportler ihre Runden drehen, sondern weil jede Menge Vorarbeiten zu erledigen sind, ehe so ein Großereignis über die Bühne gehen kann. Was sportliches Radfahren angeht, ist der Wallfahrtsort mitten im Kobernaußerwald seit Jahrzehnten – mit Unterbrechungen – beliebter Treffpunkt vieler "Pedalritter".

Ältere Radfahrer erinnern sich an jene Zeiten, in denen am weithin bekannten Schmollner Mountainbike-Marathon bis zu tausend Teilnehmer an den Start gegangen sind. Weil aber der Aufwand immer größer und die Schar jener, die bereit waren, an Vorbereitungen und Rennen aktiv mitzuarbeiten, immer kleiner geworden ist, hat 2004 das letzte Rennen dieser Größenordnung stattgefunden.

Weil es aber "in der Schmolln" immer noch ein paar "Radverrückte" gegeben hat, wurde die Sektion 2016 wiederbelebt. Mit dem ersten X-Bike-Rennen. Das Echo war enorm, sodass Sektionsleiter Wolfgang Sattlecker beim heurigen, dem insgesamt vierten Rennen, mit "mindestens 150 Teilnehmern" rechnet. Der 33-jährige Turnlehrer zählt trotz seiner Jugend zu den "Vätern" des inzwischen beliebten Rennens. Er weiß auch, wofür das X im Namen "X-Bike by Borbet Austria" steht: "Insider nennen Cross-Bikes auch X-Bikes. Das bedeutet, dass es bei dem Rennen am ersten Juni nicht auf die Reifenbreite ankommt, sondern auf die Lenker." Renn- und Triathlonlenker sind demnach verboten.

KTM Werksmannschaft am Start

An den Start gehen werden beim X-Bike by Borbet Austria Amateure genauso wie Halb- und "Ganz"-Profis. Sattlecker freut sich, dass auch das KTM MTB Factory-Team mitradeln wird. Dieser Werksmannschaft gehören neben dem zweifachen Olympiateilnehmer Christoph Soukup auch so starke Mountainbiker wie Vorjahressieger Fabian Costa an.

Zum Rennen

Zu bewältigen gilt es einen 5,84 Kilometer langen Rundkurs. Wer nach zwei Stunden als Erster im Ziel ist, hat das Rennen gewonnen. Gefahren wird bei den Herren, Damen und im Team in neun Klassen, für Fatbikes gibt es eine Sonderwertung. Auch die Preise können sich sehen lassen. 300, 200 und 100 Euro warten auf die jeweils drei Erstplatzierten sowohl bei den Damen als auch den Herren. Dazu gibt es für die Schnellsten Pokale und Sachpreise, jeder Teilnehmer nimmt an der Verlosung von Preisen der großen Tombola teil.

Los geht’s am Samstag, 1. Juni, mit einem "Freiwilligen Qualifying" um 13 Uhr. Rennstart ist um 15 Uhr. "Wichtig: Nachmeldungen sind bis 14 Uhr am Renntag möglich", sagt Sektionsleiter Sattlecker. Und: "Wer das Rennen als Zuschauer intensiv miterleben will, der kommt am besten zu dem eigens eingerichteten Hotspot beim Gasthaus Zöpfl. Dort kommen die Biker immer wieder vorbei." Außerdem wird das Rennen dort von einem Fachmann kommentiert, auch Hunger und Durst muss beim Hotspot niemand leiden.

„Beim X-Bike am Samstag kommt es nicht auf die Reifenbreite, sondern auf die Lenker an.“ Wolfgang Sattlecker, Sportunion Maria Schmolln

Anmeldung bzw. Auskunft: wolfgang@bike.at, Telefon 0650 / 9905328.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Maria Schmolln Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.