Show: Austro-Pop vom Feinsten im Schlosspark

Die musikalische Reise beim Open-Air-Konzert im besonderen Ambiente des Schlossareals in Tüßling führt durch das unerschöpfliche Hitrepertoire des Austro-Pop mit Klassikern wie "Großvater" von STS, "Weiße Pferde" von Georg Danzer oder "Weilst a Herz hast wia a Bergwerk" von Rainhard Fendrich. Die leiseren Songs jenseits der Chartbreaker sorgen dabei regelmäßig für Gänsehaut, unter anderem Karl Preyers "Romeo und Julia", Ostbahnkurtis "Feuer", Hubert von Goiserns "Weit, weit weg" oder "Flying High" von Opus.

Brillante Songschreiber

In dieser mitreißenden Revue feiert der österreichische Pop sein fulminantes Comeback: als eine große Party mit einer "Überdosis G’fühl", das dank aufwendigster Technik auch in der letzten Reihe noch zu spüren ist. Mit viel Humor, Spielfreude und Authentizität zünden die Musiker von "I am from Austria" ein Hit-Feuerwerk auf der Bühne, das 50 Jahre lang international Geschichte geschrieben hat. Und einmal mehr zeigt, welch brillanten Songschreiber und Künstler der Austro-Pop in all den Jahren hervorgebracht hat. Weitere Informationen zur Show und Tickets online auf www.cofo.at

Gewinnspiel: Die OÖNachrichten verlosen 2 x 2 Karten für die Open-Air-Show am Mittwoch, 18. August, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Schlosspark in Tüßling. Einfach Mail mit Betreff "I am from Austria" an b.eichinger@nachrichten.at schreiben. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.