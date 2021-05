Shopping Night verschoben, Silent Cinema kommt

Zudem wäre kein Rahmenprogramm möglich. "Eine Shopping Night, so wie wir sie alle kennen, streben wir stattdessen für den 17. September an."

Um auf die gesammelte Wiedereröffnung aller Branchen aufmerksam zu machen, ist für den gesamten Juni die Aktion "Rieder Juni 100er" konzipiert. Dabei kann man anhand eines einheitlich gestalteten Passes je drei Stempel aus den unterschiedlichen Rieder Betrieben sammeln, um je 100 Euro in Rieder Schwanthaler Zehnern zu gewinnen. Insgesamt werden 8000 Euro in Rieder Schwanthaler Zehnern ausgespielt.

Für 23. Juni ist eine "Silent Cinema"-Vorstellung vorgesehen (www.silentcinema.at). Das "geräuschlose Kino" bietet bis zu 500 Personen Platz und wird am selben Tag ab 15 Uhr aufgebaut. Die Veranstaltung könne laut aktuellen Bestimmungen Corona-konform durchgeführt werden, so das Stadtmarketing. Für 14. August ist die Abhaltung der Harley Davidson Charity Tour geplant, am 28. August gastiert das Genussfest des Genusslandes am Hauptplatz.