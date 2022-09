Shopping-Bewerb: "Queen" und "King" gesucht

Wie im Vorjahr haben Interessierte drei Wochen lang die Chance, Kandidat beim Rieder Einkaufsformat zu werden.

Die finalen fünf Kandidaten erhalten ein Budget von 500 Euro in Rieder Schwanthaler Zehner, drei Stunden Zeit und ein eigenes Shopping-Auto. Die Touren werden durch ein Kamerateam begleitet. Von 17. bis 21. Oktober wird täglich ein Einkaufsvideo auf dem Facebook-Kanal des Rieder Stadtmarketings gepostet, für das jeweils 24 Stunden lang gevotet werden kann. Bei einer Abschlussveranstaltung am 24. Oktober erfolgt schließlich die Kür. Dabei präsentieren alle Kandidaten ihre Outfits, bewerten sich gegenseitig und erhalten Jury-Punkte. Die- oder derjenige mit den meisten Punkten gewinnt die Shopping-Krone sowie 1000 Euro in Rieder Schwanthaler Zehnern.

Die Bewerbung ist bis 2. Oktober via Website des Rieder Stadtmarketings möglich. Es gilt, ein paar Fragen zu beantworten und ein Kurzvideo mit maximal drei Minuten Länge hochzuladen, in dem die Kandidatin oder der Kandidat erklärt, warum gerade sie oder er geeignet ist. Geshoppt wird dann in der zweiten Oktober-Woche.