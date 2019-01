Serieneinbrecher muss drei Jahre ins Gefängnis

INNVIERTEL. Wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen schweren Diebstahls musste sich ein 33-jähriger Mazedonier vor einem Schöffengericht in Ried verantworten. Der Mann soll dutzende Einbrüche begangen haben. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Prozess vor dem Schöffensenat im Landesgericht Ried Bild: Thomas Streif (OÖN)

Laut Staatsanwältin Ernestine Heger soll der Mann zwischen 2009 und 2012 für insgesamt 34 Einbrüche – unter anderem in Oberösterreich und Salzburg – verantwortlich sein. Der bezifferte Schaden beläuft sich auf mehr als 300.000 Euro. Der Beschuldigte – ein gelernter Friseur – wurde im September 2018 verhaftet, seitdem sitzt er in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. "Die Vorwürfe stimmen zum Teil, aber ich bin sicher nicht für alle Einbrüche verantwortlich. Soweit ich mich erinnern kann, waren es vielleicht zwischen zehn und zwölf Einbrüche", sagte der Angeklagte. Wo genau diese stattgefunden hätten, könne er nicht mehr sagen. "Ich kenne mich in Oberösterreich ja nicht aus", so der fünffache Vater, der immer wieder bei einem Komplizen in der Nähe von Ried Unterschlupf fand.

Der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Josef Lautner verurteilte den Mann zu drei Jahren unbedingter Haft. Rechtskräftig.

