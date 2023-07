Sensationell: Turniersieg für Tennistalent Jakob Mittermayr bei der Europe Juniortour

Mittermayr nahm in der ersten Ferienwoche bei der Tennis Europe Juniortour, die in der steirischen Stadt Fürstenfeld gastierte, teil. Insgesamt gingen 40 internationale Spieler in der Altersklasse der Zwölfjährigen an den Start. Die österreichische Nummer eins der U-12-Rangliste schafften mit drei zwei-Satz-Siegen den Einzug ins Halbfinale.

Dort rang der Andorfer den Slowenen Marc Pavcic nach hartem Kampf mit 6:3, 3:6 und 6:2 nieder. Beim Finale einen Tag später war von Müdigkeit nichts zu spüren, ganz im Gegenteil: Mittermayr deklassierte im Endspiel den Finnen Mikael Lehtinen ganz glatt mit 6:1 und 6:1. Nach dem verwandelten Matchball reagierte Mittermayr, der im März bei den österreichischen U12-Bundesmeisterschaften triumphierte, mit einem lauten Jubelschrei.

Mit diesem Turniersieg qualifizierte sich das derzeit wohl größte Tennistalent des Innviertels für das internationale U-12-Masters, das im November in Mallorca über die Bühne gehen wird. Bei diesem Wettbewerb spielen alle Turniersieger dieses Jahres gegeneinander. Vor dem Turnier auf der Baleareninsel wird Mittermayr bei Turnieren in Polen und der Türkei weitere internationale Erfahrungen sammeln.

Viel Selbstvertrauen getankt"

"Nach diesem sensationellen Erfolg beim Turnier in Fürstenfeld gehe ich mit viel Selbstvertrauen in den weiteren Verlauf der Saison. Ich habe gesehen, dass ich auch international mit den besten Spielern meines Jahrgangs mithalten kann", sagt Mittermayr, der mittlerweile von vielen Sponsoren tatkräftig unterstützt wird. "Für diese Unterstützung bin ich sehr, sehr dankbar, denn ohne diese wären diese Erfolge wohl nicht möglich", sagt der Andorfer Tennisspieler.

Auch mit seinem Verein, dem TV Andorf, feierte der Zwölfjährige vor kurzem einen schönen Erfolg. Die erste Herrenmannschaft der Andorfer, in der auch Mittermayr spielt, schaffte den Aufstieg von der Regionalklasse in die Landesliga West. Es war der zweite Aufstieg in Serie. Auch Bruder Jonas (10) gehört zu den besten Spielern Österreichs in seinem Jahrgang.

Video (vom März 2023): Zu Gast beim Training in Fürstenzell

