Seniorenbund will die Sozialkontakte wieder verstärken

Im Bezirk Schärding stellen die Senioren bereits 32,5 Prozent der Wahlberechtigten, so der Seniorenbund. Themen wie Pflege, Altersarmut oder auch Alterseinsamkeit müssen den Weg von der Agenda zur Umsetzung finden, so der Bund. In den Gemeinderäten des Bezirks Schärding gebe es 35 Seniorenbund-Gemeinderäte und Ersatzgemeinderäte, die aktiv in die Gemeindepolitik eingebunden seien.

Mitgliederzahl stagnierte zuletzt

In den Pandemie-Jahren habe die Mitgliederzahl beim Seniorenbund allerdings stagniert, auch wenn im Vorjahr im Bezirk Schärding mehr als 200 Neumitglieder geworben wurden und es bezirksweit aktuell mehr als 4300 Mitglieder gibt. Das bestimmende Thema für die Senioren sei der Pandemie-bedingt anhaltende Mangel an sozialen Kontakten.

"Als Seniorenbund im Bezirk Schärding werden wir in den kommenden Monaten vermehrt Angebote schaffen, um den über 60-Jährigen genau solche Gelegenheiten zu bieten", so Otto Straßl, Bezirksobmann des Seniorenbundes Schärding.