Senioren wollen wieder loslegen

"Wir werden vermehrt Angebote schaffen, um den Senioren Treffen und Aktivitäten zu ermöglichen", so Walter Nömaier, Seniorenbund-Obmann im Bezirk Ried.

Trotz aller Schwierigkeiten sei es im Vorjahr gelungen, mehr als 200 Neumitglieder zu werben. Besonders erfolgreich waren dabei die Ortsgruppen aus Lohnsburg und Ried mit 18 bzw. 16 Mitgliederwerbungen. Der Seniorenbund hat im Bezirk Ried 4300 Mitglieder. Die Generation 60 plus stelle im Bezirk Ried bereits 32,8 Prozent der Wahlberechtigten. Man werde sich dementsprechend auf politischer Ebene für die Anliegen der Senioren stark machen, so Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer bei einem Besuch in Ried.