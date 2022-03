Senftenbach ließ zwei Punkte liegen

Zwei Jahre lang gab es im Fußball-Unterhaus keine Frühjahrsmeisterschaft. Zum Rückrundenstart gab es in den Bezirken Braunau, Ried und Schärding nur drei "coronabedingte" Spielabsagen. Die Fans sind glücklich, dass es wieder Fußball ohne größere Einschränkungen gibt und haben die Partien in den Klassen trotz eisiger Kälte schon wieder zahlreich besucht.

Landesliga West

Um nicht völlig abzureißen, braucht Tabellenschlusslicht Dorf/Pram im Heimspiel gegen den Tabellensechsten Bad Wimsbach unbedingt drei Punkte. Das wird ein schweres Stück Arbeit. Esternberg empfängt Braunau/Ranshofen: Alles andere als ein Sieg wäre für die Sauwaldveilchen eine herbe Enttäuschung. Tabellenführer Ostermiething hat Nachzügler Sattledt zu Gast und hofft auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Das Topspiel der Runde steigt in Schalchen, da gastiert am kommenden Samstag der Tabellenzweite Andorf. Der SK Schärding ist bei Nachzügler Peuerbach im Einsatz. Der Tabellendritte braucht einen vollen Erfolg, um unter den Top-3 zu bleiben.

Bezirksliga West

Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es für die Union Gurten 1b. Die Gurtner Schustereder-Truppe will im Derby an die gute Leistung anschließen, die sie gegen Tabellenführer Senftenbach gezeigt hat. In einem reinen Braunauer Derby ist der Tabellendritte Eggelsberg/M. am Freitag in Altheim zu Gast. Die Roten Teufel müssen punkten, um nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Das Schlagerspiel findet am kommenden Sonntag in Senftenbach statt. Dort fordert Verfolger Gilgenberg den "Fast-Meister" und könnte bei einem vollen Erfolg bis auf einen Punkt aufschließen.

1. Klasse Südwest

Lochen und Neuhofen liegen punktegleich an der Tabellenspitze: Das wird wohl auch so bleiben, beide Teams haben am Wochenende lösbare Aufgaben vor sich. Laab muss in Neuhofen antreten, Lochen in Neukirchen/E. Ob es für Tabellenschlusslicht Lohnsburg erste Punkte gibt ist fraglich, da wird der Tabellendritte Mehrnbach wohl etwas dagegen haben.

1. Klasse Nordwest

Der Abstand von Tabellenführer Riedau auf Verfolger Kopfing hat sich am Wochenende noch einmal vergrößert und beträgt nun schon acht Punkte. In der Auswärtspartie der Riedauer in St. Marienkirchen/Sch. ist mit einem weiteren Erfolg des Leaders zu rechnen. Kopfing empfängt den Tabellenzehnten Sigharting zum Derby. St. Roman hat mit Natternbach eine harte Nuss zu knacken, bräuchte aber unbedingt einen vollen Erfolg um vom Tabellenende wegzukommen. Hoch hängen die Trauben auch für Schlusslicht Ort/I. im Heimspiel gegen Freinberg.

1. Klasse Mitte-West

Ein schweres Spiel wartet am kommenden Sonntag auf Tabellenführer Hohenzell. Zu Gast ist der Tabellenvierte Blaue Elf Wels. Derbytime heißt es am Sonntag in Pram beim Duell gegen Eberschwang. Beide Teams müssen dringend Punkte sammeln, um einen gesicherten Mittelfeldplatz zu behalten. Peterskirchen hätte im Auswärtsspiel in Meggenhofen die große Chance an das Mittelfeld "anzudocken".

2. Klasse West

Hier geht das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Waldzell und Riegerting weiter. Die Waldzeller sind zu Gast in "Saiga Hans" und sollten nicht den Fehler machen, die Heimischen zu unterschätzen. Auch auf Riegerting wartet ein ganz schweres Heimspiel. Der Tabellendritte Pattigham/Pramet könnte im Falle eines Sieges mit den Riegertingern punktemäßig gleichziehen. Eine Partie, in der es um sehr viel für beide Mannschaften geht. Ein Duell der Nachzügler steigt am Sonntag in Polling beim Duell gegen Aspach/W.

2. Klasse West-Nord

Mit einem Sieg im Derby gegen St. Willibald könnte Schardenberg einen großen Sprung vorwärts in der Tabelle machen. Wesenufer geht als großer Favorit gegen Schlusslicht Michaelnbach ins Rennen. Die Gäste haben erst zwei Punkte auf ihrem Konto. Suben empfängt am Sonntag den uneinholbaren Tabellenführer aus Prambachkirchen und möchte daheim zumindest einen Punkt holen.

2. Klasse Südwest

Der Tabellenzweite Schwand ist im Duell gegen den Vorletzten Feldkirchen/M. haushoher Favorit, ebenso St. Peter/H. im Duell gegen Schlusslicht Mauerkirchen. Uttendorf wird sich anstrengen müssen, um im Heimspiel gegen die Spg. Friedburg/Pöndirf 1b zumindest einen Zähler zu machen. Spannung verspricht auch die Partie Geretsberg gegen Pischelsdorf. Die Heimischen könnten bei einem vollen Erfolg noch weiter nach vorne kommen.