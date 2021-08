Selbstverantwortung als Erfolgsgeheimnis bei Softwarefirma

"Jeder Mitarbeiter hat das Recht, an der Struktur mitzuarbeiten. Es gibt Entscheidungsfreiheiten und stärkt die Selbstverantwortung", sagt Ilse Burgstaller, die mit Franz Glechner und Gerald Stürzlinger das Unternehmen leitet.

Das Streichen der betrieblichen Hierarchien funktioniere nach Wunsch, so das Geschäftsführer-Trio. Die Firma RZL Software entstand 1983 aus einer Steuerberatungskanzlei heraus. Rund 14.000 Kunden verwenden die Rechnungswesen-Software des Tumeltshamer Unternehmens mit derzeit 94 Mitarbeitern – Tendenz steigend.

Bei RZL gibt es sogar ein eigenes Gremium, das über die Gehälter der Mitarbeiter entscheidet. Dazu stehe ein gewisses Budget zur Verfügung. Auf die Frage, wie sich das Betriebsklima in den vergangenen Jahren entwickelt habe, antwortet Burgstaller: "Das Betriebsklima war schon vorher gut, jetzt ist es noch besser geworden."

Mitverantwortlich seien ein flexibles Arbeitszeitmodell, eine betriebliche Kinderbetreuung, ein Fitnessraum und ein eigenes Eltern-Kind-Büro. "Offen, familienfreundlich und hilfsbereit. So wollen wir in unserer Firma miteinander umgehen", sagt Burgstaller.

2016 ist die Softwarefirma in Hannesgrub in ein neues Gebäude mit 2100 Quadratmetern Bürofläche eingezogen. "Schön langsam kommen wir an die Kapazitätsgrenzen, es würde aber Erweiterungsmöglichkeiten in der Nähe geben", sagt Stürzlinger. Bei RZL ist man vor allem auf der Suche nach Softwareentwicklern. "Wir würden gerne weiterwachsen, aber diese Fachkräfte zu bekommen, ist nicht so leicht."

Franz Glechner, der vor 40 Jahren als Steuerberater in die damalige Kanzlei Stürzlinger kam, wird im Februar 2022 in Pension gehen. Aus diesem Grund ist Ilse Burgstaller seit dem Frühling Teil der Geschäftsführung.