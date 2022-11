Nach der Matura an der HAK in Schärding ging Anna Kalchgruber nach Wien, – "ohne zu wissen, was auf mich zukommt", wie sie heute sagt. Auf Instagram, wo die 26-Jährige aus St. Roman mehr als 16.000 Menschen an ihrem Leben teilhaben lässt, wurde schließlich ein Musiklabel auf sie aufmerksam. Heute haben ihre Deutsch-Pop-Songs auf der Audio-Streaming-Plattform "Spotify" mehr als 200.000 Aufrufe.