Sekundenschlaf: Pkw kollidierte in Andorf mit Tankwagen

Weil sie am Steuer kurz eingenickt sein dürfte, hat eine 50-jährige Innviertlerin am Mittwochnachmittag bei der Fahrt auf der L-514 von Lambrechten in Richtung Andorf die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Auf Höhe der Ortschaft Hof kam sie auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen mit 11.000 Litern Diesel beladenen Tankwagen.

Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab: Der Tankwagen kam im Straßengraben, der Pkw in einer Wiese zum Stillstand. Während der Lenker des Lkws den Vorfall unversehrt überstand, wurde die 50-Jährige so schwer verletzt, dass sie in das Krankenhaus Schärding gebracht werden musste.

Das Tankfahrzeug musste mit einem Kranwagen geborgen werden. Die L-514 war für die Dauer des Einsatz von 14:05 bis 17:10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Andorf.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.