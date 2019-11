Sekundenschlaf löste Verkehrsunfall aus

Im Ortsgebiet von Ernsting dürfte sie aufgrund eines Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Ihre am Beifahrersitz befindliche 12-jährige Tochter machte ihre Mutter durch einen Aufschrei auf die Situation aufmerksam. Die Frau verriss das Fahrzeug nach links und fuhr in den Gartenzaun eines Anrainers. Anschließend kam es zur Kollision mit einem am Parkplatz des angrenzenden Wohnhauses abgestellten Pkw. Die Anrainer wurden durch das laute Knallen auf den Verkehrsunfall aufmerksam und setzten die Rettungskette in Gang. Mutter und Tochter erlitten leichte Verletzungen und wurden in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert.

