Sekundenschlaf führte zu Frontalkollision: Innviertlerin (43) verletzt

Gegen 6 Uhr war die 43-Jährige aus Mattighofen kommend in Richtung Braunau unterwegs. Im Gemeindegebiet Helpfau-Uttendorf schlief sie nach eigenen Angaben ein und kam in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 28-Jährigen prallte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Frau wurde verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Uttendorf war mit drei Fahrzeugen, einem Stapler und 20 Männern im Einsatz.