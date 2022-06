Sekundenschlaf: Frontalzusammenstoß endete mit drei Verletzten

Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Auto in Helpfau-Uttendorf (Bez. Braunau) auf der Braunauer Straße, B147, in Richtung Burgkirchen. Sie kam bei der Ortsausfahrt Uttenorf auf der geraden Straße - laut eigenen Angaben - wegen Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 51-Jährigen. Am Beifahrersitz fuhr eine 54-Jährige mit. Ein 67-Jähriger fuhr direkt hinter dem Auto der 64-Jährigen und wurde folglich Augenzeuge des Unfalls.

Die 54-Jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen. Die Unfalllenkerin und die 51-Jährige wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Alle Beteiligten stammen aus dem Bezirk Braunau.