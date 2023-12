Sekundenschlaf: 2 Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Braunau

Der Zusammenprall ereignete sich um 16.15 Uhr. Ein 29-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Auto auf der B148, der Altheimerstraße, Richtung Braunau. In der Ortschaft Leithen (Gemeinde Weng) kam er auf die linke Fahrbahn. Wie der Fahrer später bei der Polizei angab, wegen Sekundschlafs. Dort kollidierte der Wagen mit einem Transporter, gelenkt von einem 35-Jährigen aus dem Bezirk Schärding. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Transporter in einen angrenzenden Graben geschleudert und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der 29-Jährige wurde bei diesem Unfall leicht, seine 33-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.

