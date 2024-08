Seitenwechsel: Von der Schule in die Wirtschaft

Ein Jahr lang tauschte die 32-jährige Gym-Braunau-Lehrerin Melanie Dattendorfer das Klassenzimmer gegen einen Arbeitsplatz in der Ranshofner Amag. "Seitenwechsel" nennt sich dieses Projekt, das Pädagogik und Wirtschaft zusammenbringen soll. Die gebürtige Altheimerin, die jetzt in Geinberg wohnt, will das vergangene Jahr nicht missen, freut sich aber wieder auf die Schule.